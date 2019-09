Dragon Ball FighterZ: Gogeta Super Saiyan Blue ha una data d'uscita

Grazie all'ultimo numero della rivista nipponica V-Jump è stato possibile finalmente scoprire il giorno d'uscita del prossimo lottatore aggiuntivo di Dragon Ball FighterZ, ovvero Gogeta in versione Super Saiyan Blue.

Per vestire i panni della fusione tra Goku e Vegeta senza l'ausilio degli orecchini magici Potara, i giocatori dovranno attendere il prossimo giovedì 26 settembre 2019. Chiunque voglia utilizzare questo nuovo DLC potrà acquistarlo al prezzo di circa 5 euro su PC (Steam), PS4 (PlayStation Store), Switch (Nintendo eShop) e Xbox One (Microsoft Store). Oltre ad essere caratterizzato da una divertente intro che ci mostrerà i due eroi effettuare la classica danza della fusione, Gogeta potrà effettuare alcune delle sue iconiche mosse come il God Punisher, lo Stardust Breaker, la Meteor Explosion e l'Ultimate Kamehameha, versione molto più potente dell'onda energetica.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete anche trovare un lungo filmato di gameplay di Dragon Ball FighterZ con protagonista Gogeta Super Saiyan Blue e pubblicato in occasione del Tokyo Game Show 2019. Nel caso foste invece in cerca di un nuovo wallpaper, vi invitiamo a dare un'occhiata agli screenshot 4K di Gogeta SSGSS in Dragon Ball FighterZ.