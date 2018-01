Dragon Ball FighterZ: Gohan e Cell danno vita ad una scena ripresa dall'anime

I ragazzi dihanno inserito un piacevolissimo easter egg all'interno di, l'attesissimo picchiaduro attualmente in fase di Open Beta su console e previsto all'uscita il 26 gennaio su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Come potete osservare visionando questo video, quando faremo affrontare per primi Cell e Gohan ragazzo nella celebre arena di Cell, assisteremo ad una sequenza filmata che ha fatto la storia dell'anime originale: dopo la morte di C16, Gohan perderà il controllo e, andando su tutte le furie, si trasformerà in Super Saiyan di secondo livello. Lo scontro, a questo punto, potrà avere inizio.

Ricordiamo che Dragon Ball FighterZ uscirà il 26 gennaio su PC, PS4 e Xbox One. Ricordiamo che Bandai Namco ha deciso di estendere la durata della Open Beta.