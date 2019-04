Dragon Ball FighterZ: Goku Bambino di DB GT arriva a maggio, primo trailer

Bandai Namco Games e Arc System Works hanno annunciato che Goku Bambino (Kid Goku) di Dragon Ball GT sarà disponibile in Dragon Ball FighterZ dal 9 maggio, acquistabile singolarmente o riscattabile come parte del FighterZ Pass.

Questa la sinossi del personaggio, così come diffusa dagli sviluppatori "After an errant wish by Emperor Pilaf, Goku has been transformed into a child during the Dragon Ball GT series. This younger Goku packs a big punch with special attacks like the Super Kamehameha attack, transforming him into Super Saiyan 3. Goku is also able to use his Super Spirit Bomb, Power Pole, and Reverse Kamehameha to flatten the competition."

Per l'occasione Bandai Namco ha pubblicato un trailer di Goku Bambino, nelle scorse ore sono inoltre mersi alcuni screenshot della trasformazione in Super Saiyan 4. Nel corso del 2019 Arc System Works presenterà altri personaggi, il supporto per Dragon Ball FighterZ non è ancora terminato, restiamo quindi in attesa di scoprire quali eroi o nemici della serie di Akira Toriyama si aggiungeranno al roster di questo acclamato picchiaduro.