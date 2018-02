Dragon Ball FighterZ: Goku base, Vegeta base e Baby Vegeta arrivano nel gioco tramite mod

è approdato la settimana scorsa su PlayStation 4, Xbox One e PC. Mastaklo, un utente di YouTube in possesso della versione per Personal Computer, ha già cominciato a smanettare con i file del gioco, ed è riuscito ad importare i primi personaggi tramite mod.

Nello specifico, è riuscito a realizzare delle mod dedicate a Goku versione base, Vegeta versione base e persino a Baby Vegeta, che non ha nulla a che fare con le serie Z o Super dal momento che appare in Dragon Ball GT. Potete ammirare il frutto del suo lavoro nei due video condivisi in apertura e in calce. Come lui stesso fa sapere, si tratta dei primi test in merito, e quelle da lui realizzate non possono essere considerate mod di alta qualità.

Cosa ne pensate? Siamo sicuri che con il passare del tempo ne arriveranno di nuove, di qualità ancora superiore. Dragon Ball FighterZ è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Goku e Vegeta nella loro forma base sono assenti nel gioco, ma secondo alcuni rumor non confermati potrebbero essere introdotti come contenuti scaricabili.