Dragon Ball FighterZ: Goku di Dragon Ball GT si unirà al roster!

Come riportato dai colleghi di Gematsu, un nuovo personaggio si prepara a unirsi al roster dei formidabili combattenti di Dragon Ball FighterZ, l'acclamato picchiaduro sviluppato dai ragazzi di Arc System Works, già noti per la serie di Guilty Gear.

Coloro che seguono il manga e l'anime di Dragon Ball, sapranno molto bene come la saga GT sia considerata non canonica. Motivo, questo, che sembrava spingere Arc System a non includere all'interno di FighterZ alcun personaggio proveniente dallo spin-off dell'opera di Akira Toriyama.

Le cose, tuttavia, cambieranno molto presto: scopriamo infatti che Goku Bambino di Dragon Ball GT sarà il prossimo personaggio a fare il suo esordio all'interno del gioco tramite contenuto scaricabile. A corredo dell'annuncio, ci viene svelato che la ultimate di questa nuova variante di Goku sarà la "Super Kamehameha", che potrà essere effettuata in trasformazione Super Sayan 3. Tra le mosse speciali avremo anche la "Spirit Bomb" ed un terzo, misterioso attacco. Tra le mosse standard saranno presenti invece la "Power Pole" e il "Reverse Kamehameha". Siete soddisfatti di questo annuncio? Rimaniamo in attesa che Bandai Namco sia pronta a mostrare Goku bambino GT in un primo trailer.

Ricordiamo ai lettori che Dragon Ball FighterZ è disponibile ora su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il secondo Season Pass del picchiaduro ha già introdotto Videl e Jiren, mentre in futuro arriveranno Broly (Dragon Ball Super), Gogeta SSGSS ed il neo-annunciato Goku bambino della saga GT. Se siete interessati ad approfondire il titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Dragon Ball FighterZ.