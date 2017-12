Dragon Ball FighterZ: Goku Super Saiyan Blue è il protagonista del nuovo gameplay trailer

(SSGSS) è il protagonista assoluto del nuovo gameplay trailer dipubblicato oggi dae visibile in apertura della notizia.

Il trailer permette di dare uno sguardo alle principali abilità, alle mosse e alle caratteristiche di Goku Super Saiyan Blue, uno dei personaggi del roster di DB FighterZ, sbloccabile in anticipo (insieme a Vegeta Super Saiyan Blue) effettuando il preorder del gioco su Amazon.

Dragon Ball FighterZ sarà disponibile in Italia dal 25 gennaio 2018 su PC (via Steam), PlayStation 4 e Xbox One, L'Open Beta si terrà invece a metà gennaio con accesso anticipato per coloro che effettueranno il preordine presso un qualsiasi rivenditore.