Dragon Ball FighterZ: Goku Ultra Istinto scatena la sua furia nel trailer di lancio

I guerrieri più iconici di Dragon Ball FighterZ mostrano di che pasta sono fatti nel video di lancio dell'attesa espansione dedicata a Goku Ultra Istinto, il protagonista del nuovo contenuto aggiuntivo collegato al Season Pass 3.

La versione Ultra Istinto del guerriero Saiyan più rappresentativo dell'universo manga e anime di Akira Toriyama entrerà ufficialmente nel roster digitale di FighterZ il 22 maggio: i possessori del Season Pass 3 potranno accedere al personaggio già dal 20 maggio per familiarizzare con il suo pattern di attacchi e abilità.

Il DLC incentrato su Goku Ultra Istinto darà modo ai fan della serie di impersonare il letale guerriero di Dragon Ball Super e attingere al suo ricco campionario di poteri per avere la meglio sugli altri guerrieri. Il filmato di gameplay propostoci dagli sviluppatori di Arc System Works ci offre così una veloce infarinatura sulle abilità di Goku in versione Ultra Istinto, consentendoci così di scoprire fino a che punto sapremo spingerci calandoci nei suoi panni a partire dal 20 o dal 22 maggio su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Nel frattempo, vi lasciamo al trailer di lancio e, qualora ve lo foste perso, al nostro speciale sulla Super Saiyan Kefla di Dragon Ball FighterZ che ha tenuto a battesimo il FighterZ Pass 3.