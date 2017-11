è il nuovo personaggio che entra a far parte del roster di, picchiaduro sviluppato dae pubblicato daispirato all'omonima opera del maestro Toriyama.

La fusione tra i due giovani Saiyan - Goten e Trunks - si distingue per la sua sfrontatezza, e vanta nel suo arsenale una serie di bizzarri attacchi capaci di mettere in difficoltà gli avversari più ostici. Nel filmato, Gotenks lotta contro un altro dei personaggi recentemente annunciati: Kid Buu, di cui però non sappiamo ancora molto.

Dragon Ball FighterZ uscirà il 26 gennaio 2018 su PC, Xbox One e PlayStation 4.