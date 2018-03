Dragon Ball FighterZ Guida: come cambiare commentatore

Con l’imminente rilascio, da parte di Bandai Namco del DLC interamente dedicato ai commentatori per Dragon Ball FighterZ , molti giocatori potrebbero essersi chiesti quali siano le modalità esatte per cambiare commentatore e per apprezzare appieno le nuove voice line in nostro possesso. Vediamolo insieme.

Non è improbabile, in fondo, che si arrivi alla fine alla propria esperienza di gioco senza neanche aver badato all’opzione che, dall'area replay, permette di cambiare commentatore.

Come cambiare commentatore

In molti potrebbero chiedersi: vale davvero la pena cambiare commentatore, quando nei match normali intervengono così poco? Dipende. È vero che la presenza vocale dei commentatori, nel corso dei match veri e propri, si limita spesso all’occasionale "Counter", ma è anche vero che, se siete un giocatore a cui piace guardare i propri replay, la feature potrebbe rivelarsi decisamente più attraente.

Anzitutto, per cambiare commentatore dovrete trovare nella lobby l’area attraverso la quale accedete solitamente ai replay; per chi non lo sapesse, si trova tra la casa del Genio delle tartarughe e l’arena del torneo mondiale: consiste semplicemente in una piccola TV vecchio stile, posta alle spalle del solito personaggio dal berretto viola.

Dopo aver effettuato l’accesso ai replay a vostra disposizione, premete triangolo (se siete in possesso di un controller Playstation) o Y (se siete in possesso di un controller Microsoft): vi si aprirà un piccolo menù in cui potrete scegliere il commentatore tra quelli a vostra disposizione. Se la feature non è di vostro gradimento e volete godervi i gameplay in silenzio, potete sempre selezionare l’opzione che vi permette di disattivare del tutto il commento.

Nuovi commentatori

Se siete nuovi al gioco e non avete acquistato il DLC, comunque, noterete che l’unico commentatore disponibile "di default" è il classico commentatore dei tornei d’arti marziali del manga e dell’anime. Per ottenere nuovi commentatori nel gioco principale, occorrerà aprire una quantità considerevole di capsule e, dunque, spendere parecchie monete Zeni: purtroppo, i voice pack dei commentatori sono premi piuttosto rari e non si trovano con tanta facilità.

Una volta sbloccato un commentatore o una volta acquistato il DLC dedicato, al menù sopra menzionato si aggiungeranno nuove opzioni. Ricordate, dunque, che per sentire la voce del commentatore in questione durante i replay sarà necessario selezionarlo secondo le metodologie appena elencate.