Dragon Ball FighterZ Guida: come guadagnare velocemente Zeni

Glisono la moneta corrente nell'universo di Dragon Ball: questa valuta in Dragon Ball FighterZ può essere spesa solamente nel negozio presente nella lobby principale, e permette di acquistare una grande quantità di contenuti, tra cui chibi avatar, colori per i personaggi, titoli, sfondi per i badge online e adesivi per le chat rapide.

Ma come poter fare per poter guadagnare rapidamente monete Zeni? Seguite questa guida per scoprirlo.

Guadagnare Zeni nella modalità arcade

Il metodo più veloce per guadagnare soldi in Dragon Ball FighterZ è semplicemente quello di completare la modalità Arcade, più precisamente La Via del Drago, a difficoltà normale. Ad ogni run, con un ranking A, avrete come premio 5000 Zeni, mentre un ranking S vi permetterà di incassare 7000 Zeni.

Completare le missioni della lobby

Nella lobby principale, se premerete R1/RT potrete verificare se avete a disposizione delle semplici missioni. Per ogni incarico accettato e completato otterrete 2000 Zeni.

Terminare lo Story Mode

Terminando lo Story Mode di Dragon Ball FighterZ potrete ricevere 200000 Zeni. Utilizzando le abilità per il boost degli Zeni, ne riceverete addirittura 300000. Una grande quantità di denaro, tuttavia sappiate che completare lo Story Mode richiederà parecchio tempo, in ogni caso il bottino è decisamente cospicuo.

Completare la modalità Sfida

Nella lobby, accedendo all'allenamento, potrete scegliere se affrontare degli allenamenti "Sfida" che garantiranno 500 Zeni l'uno. Sono disponibili dieci sfide per ogni eroe del roster, di conseguenza la quantità di Zeni ottenibili in questo modo non è assolutamente da sottovalutare...

Combattere, combattere e combattere

Sembra scontato ma è proprio così. Ogni combattimento in Dragon Ball FighterZ vi farà guadagnare 300 Zeni, una quantità sicuramente modesta, continuando a combattere in ogni caso sarà facile accumulare discrete somme di denaro da spendere poi nel negozio.

