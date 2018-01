Dragon Ball FighterZ Guida: come ottenere Androide 21

Dopo avervi spiegato come evocare il Drago Shenron , in questa mini-guida di Dragon Ball FighterZ vi illustreremo brevemente come sbloccare il personaggio diall'interno del gioco. Per riuscire nell'intento basterà armarsi di un po' di pazienza.

La presenza di Androide 21 nel roster di Dragon Ball FighterZ ha creato non poco scompiglio tra i fan della serie di Akira Toriyama, dato che stiamo parlando di un personaggio inedito nato proprio dalle matite del mangaka. Purtroppo, a differenza della maggior parte dei personaggi del gioco, Androide 21 non sarà disponibile fin dall'inizio.

Per utilizzare questo lottatore nello, infatti, dovrete prima di tutto sbloccarlo completando l'arco narrativo di Androide 21 nello Story Mode. Contando tutte le scene animate, completare lo Story Mode vi terrà impegnati per circa 10 ore: armatevi dunque di pazienza e siate pronti a una lunga sessione di gioco per riuscire nel vostro intento.

Se invece volete affrettare i tempi, potrete comunque saltare tutte le scene di intermezzo e riuscire ad avere Androide 21 nel vostro roster entro 6-7 ore. Naturalmente, la cosa dipenderà anche dal vostro grado di bravura nelle battaglie.

La prima volta che comincerete lo Story Mode potrete iniziare solo l'arco narrativo Super Guerriero, così da sbloccare l'arco Guerriero Nemico. Portando a termine anche quest'ultimo avrete a disposizione l'arco narrativo di Androide 21: adesso non vi rimane che completare questa parte dello Story Mode per ottenere finalmente il personaggio. Per altre guide, ad esempio come sbloccare Goku o Vegeta SSJ Blue, continuate a leggerci su Everyeye.it.