Dragon Ball FighterZ Guida: come sbloccare Goku e Vegeta SSGSS (Super Saiyan Blue)

sono due dei personaggi più ambiti di Dragon Ball FighterZ : il modo più semplice di ottenerli è quello di effettuare il preordine del gioco, in questo modo otterrete l'accesso anticipato a. I due lottatori possono però anche essere sbloccati semplicemente giocando, vediamo come.Se pre-ordinerete il gioco entro ilpotrete ottenere Goku e Vegeta Super Saiyan Blue semplicemente riscattando il codice fornito al momento del preorder. Potrete usare anche le loro versioni Chibi nell'hub principale, ed anche in questo caso li potrete comunque ottenere con le Capsule-Z durante il gioco e ottenendo un ranking ben definito, seguendo questo schema:Come già accennato, potete anche sbloccare i due eroi semplicemente giocando. Nell'Arcade Mode ci sono 3 percorsi:e infine la. Terminando i tre stage sbloccherete le versioni difficili di ognuno di essi. Per ottenere Vegeta dovrete finire nuovamentea livello difficile con grado A, mentre per Goku invece occorrerà ripetere la stessa operazione nel percorsoAltro metodo per sbloccare i 2è quello di collezionare Zeni. Una volta ottenute 300.000 monete virtuali riceverete Vegeta, mentre al raggiungimento dei 500.000 Zeni avrete nel vostro roster anche. Da chiarire come non sia necessario avere questa quantità di denaro tutta insieme nel portafogli, basterà averli accumulati nel contatore consultabile tramite il menù del giocatore, nella sezione Dati della Lobby.