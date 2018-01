Dragon Ball FighterZ: la guida ai controlli del gioco su PlayStation 4 e Xbox One

Con l' Open Beta diin corso, abbiamo deciso di proporvi una guida introduttiva ai controlli del gioco su PlayStation 4 e Xbox One, così da prepararvi al primo appuntamento con il nuovo picchiaduro diin uscita il 25 gennaio.

Di seguito vi descriviamo i controlli basilari e i comandi avanzati di Dragon Ball FighterZ, facendo riferimento al DualShock 4 e al controller Xbox One con il layout predefiniti.

Controlli di base

Le varie tipologie di attacco sono mappate sui quattro pulsanti principali: per eseguire l'attacco leggero basterà premere X/Quadrato, per l'attacco medio Y/Triangolo, per l'attacco pesante B/Cerchio e per l'attacco speciale A/X. Sui tasti dorsali, invece, troverete i comandi Assist 1 su LB/L1 ed Assist 2 su LT/L2, entrambi di fondamentale importanza durante le Team Battle (premendoli una sola volta richiederete l'assistenza dei compagni, tenendoli premuti cambierete il personaggio).

Passando alle mosse speciali, potrete eseguire il Dragon Rush con A+B/X+Cerchio, il Ki Charge con A+X/X+Quadrato, lo Sparking Blast con A+B+X+Y/X+Cerchio+Quadrato+Triangolo, il Super Dash con X+Y/Quadrato + Triangolo e infine il Vanish con Y+B/Triangolo + Cerchio. Come potete notare, queste mosse richiederanno la combinazione di due o più tasti.

Comandi avanzati

In aggiunta ai controlli basilari, vi segnaliamo alcuni comandi avanzati da tenere a mente. Tanto per cominciare, il gioco mette a disposizione due Auto Combo per gli utenti meno esperti, permettendo di eseguire quattro attacchi leggeri in sequenza con X+X+X+X/Quadrato (x4) e quattro attacchi medi con Y+Y+Y+Y/Triangolo (x4)

Per deviare il Ki Blast e certi altri attacchi basterà premere con il giusto tempismo Indietro+A/Indietro+X, mentre per annullare una guardia con un tag bisognerà tenere premuti LB o LT/L1 o L2 (durante la parata). Per eseguire l'Universal Anti-Air (invincibile per la maggior parte degli attacchi aerei) dovrete premere Giù+B/Giù+Cerchio, e infine Su+Y/Su+Triangolo per mettere a segno l'Universal Overhead.

Ricordiamo che chi ha effettuato il pre-ordine di Dragon Ball FighterZ può già iniziare a giocare mentre per tutti gli altri l'Open Beta inizierà domenica 14 gennaio alle 09:00, ora italiana. Il termine ultimo è fissato in entrambi i casi per martedì 16 gennaio alle 09:00.