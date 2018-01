Dragon Ball FighterZ Guida: i migliori assist del picchiaduro di DB Z e Super

Essendo un gioco di combattimenti 3 contro 3, Dragon Ball FighterZ costringe non solo ad imparare alla perfezione ad usare molto più di un personaggio, ma anche a capire quali tra essi ha il miglior assist.

Avere un ottimo assist nel vostro team di Dragon Ball FighterZ è importante quanto avere un buon personaggio. Per aiutarvi, abbiamo stilato questa guida.

Dragon Ball FighterZ: Migliori Assist

Anche se ci sono ovviamente assist migliori di altri, non esiste un assist perfetto, dato che tutto dipende dalla vostra squadra e da come questo può interagire con il resto del team. Può anche darsi che un ottimo assist non funzioni bene con le esigenze della squadra. Ora vedremo quelli che in generale possono essere considerati i migliori assist per la maggior parte delle squadre, ma ovviamente non vuol dire che siano i più efficaci per il vostro specifico team. Provate tra questi quale si adatta meglio con il vostro stile.

Gotenks - Galactic Donuts

Ad una prima occhiata Gotenks potrebbe sembrare come gli altri Saiyan, ma i suoi attacchi lo rendono decisamente più estroso del resto della sua razza. Infatti il suo Galactic Donuts è uno dei migliori assist del gioco. Gotenks appare e imprigiona l'avversario in un cerchio di luce simile a una ciambella (Donut). L'attacco colpisce ogni punto dello schermo quando viene fuori Gotenks e, se andrà a segno, siete liberi di poter infierire sul malcapitato nella maniera che più vi aggrada.

Kid Bui - Ball Attack

Se il primo colpo del Ball Attack colpisce l'avversario (anche se parato), la sfera comincerà a girargli intorno diverse volte, dandovi la possibilità di cominciare o continuare una combo. È molto simile a un assist beam, con la differenza che non stordisce, anche se l'effetto è lo stesso. Se l'assist va a segno è facilissimo concatenarci una combo.

Vegeta - Pioggia di Sfere di Energia

L'assist di Vegeta arriva dall'alto con il Saiyan che comincia a sparare una moltitudine di sfere di ki verso il basso. Molto utile per tenere un nemico a portata così da cominciare una combo. Lavora perfettamente sia se colpisce sia se viene parato. Se va a segno potrete entrare con una combo, se parato dà comunque la possibilità di farlo dato che costringe l'avversario a rimanere fermo per la durata dell'assist, dandovi la possibilità di provare anche un paio di mix-up per inserirvi con una combo.

Yamcha - Wolf Fang Dash

L'assist di Yamcha è ottimo per un mix-up. Se l'avversario para questo assist, sarà bloccato per un tempo superiore a qualsiasi altro assist del gioco. Avrete tempo in abbondanza per poter fare qualsiasi cosa, ad esempio un air Dash per attaccare il nemico da dietro oppure avvicinarvi per provare una combo semplice. Naturalmente anche se l'assist va a segno avrete il tempo per poter infierire come vorrete. Anche se non ha il raggio degli assist beam, compensa con la sua grande utilità.

Crilin - Fagiolo Senzu - Rock Throw

L'assist di Crilin è sia un fagiolo Senzu che un lancio di pietre. Inizia con il lanciare tre fagioli se il vostro personaggio ha qualche barra di energia blu da ricaricare.Se prenderete il fagiolo verrà ripristinata tutta. Attenzione però perché anche la squadra opponente può raccoglierlo. Per aiutarvi, comunque, Krillin lo lancerà verso di voi.

Quando finirà i Senzu, Crilin lancerà una pietra all'avversario, bloccandolo per un breve lasso di tempo, dandovi anche la possibilità di estendere una combo. Sicuramente Krillin è nella lista non tanto per il lancio delle pietre quanto per la sua possibilità di curare la squadra, cosa che veramente pochi personaggi possono fare. Se siete in una brutta situazione questo assist può salvarvi e ribaltare la situazione a vostro favore.

Androide 18 - Barriera

La barriera è uno degli assist migliori dell'intero gioco, in quanto annulla qualsiasi tipo di attacco venga a contatto con essa. Se la azionerete con il giusto tempismo, potrete severamente punire l'avversario. Se invece non la richiamerete in tempo avrete sprecato un'ottima occasione e dovrete attendere che si ricarichi.

Vegeta SSB - Big Bang Attack

Anche se lento sia a caricare che a colpire, questo assist rende Vegeta praticamente invulnerabile e in più crea un hitbox intorno a lui, in modo che qualsiasi personaggio gli si avvicini, non solo non possa colpirlo, ma in più venga colpito a sua volta. È questa la vera forza di questo assist, dato che la maggior parte degli altri personaggi mentre attivano il loro assist sono vulnerabili.

Assist Esplosivi

Freezer

Trunks

Nappa

Gli assist esplosivi sono quelli che fondamentalmente colpiscono con una grande esplosione. Non solo servono a fermare l'avversario e in certi casi cominciare una combo, in più possono anche servire da diversivo. Se volete cominciare un mix-up proprio con l'esplosione, questa bloccherà lo schermo in modo tale che l'avversario non riesca per un breve periodo a vedere il suo personaggio e naturalmente lo rende vulnerabile a qualsiasi attacco. Trunks copre quasi metà schermo prima di colpire, quindi usatelo con coscienza. Freezer Nappa e 16 invece colpiscono dalla distanza, rendendo il tutto molto più sicuro.

Assist Energetici

Goku

Goku Black

Tenshinhan

Se avete giocato a Marvel vs Capcom sapete bene l'importanza degli assist energetici. Coprono l'intera lunghezza dello schermo costringendo l'avversario a pararsi e dandovi la possibilità di cominciare un mix-up. Se avete nella vostra squadra due personaggi che possono utilizzare un assist energetico, potrete bloccare l'avversario mentre eseguite un mix-up dopo l'altro. L'assist energetico di Tenshinhan non è duraturo quanto quello di Goku e Goku Black, ma ha lo stesso effetto.