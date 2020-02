Dragon Ball FighterZ, Hunt Showdown e The Division 2 in diretta su Twitch questa settimana

Anche questa settimana vi intratterremo su Twitch con una serie di appuntamenti live che includono non solo sessioni di gameplay ma anche Q&A e appuntamento speciali dedicati ad alcuni dei giochi più attesi delle prossime settimane.

Di seguito il calendario completo (soggetto a variazioni impreviste, tutti gli aggiornamenti sul canale Twitch Everyeye.it) della settimana che va dal 24 febbraio al primo marzo 2020.

Lunedì 24 febbraio

Ore 17:00 - BioShock Infinite: DLC Episode 3

Ore 21:30 - COD Modern Warfare feat Kikachan87

Martedì 25 febbraio

Ore 17:00 - Da Definire

Ore 18:00 - Evento di lancio The Last Game (fino a mezzanotte)

Mercoledì 26 febbraio

Ore 10:00 - Colazione con Everyeye

Ore 15:00 - Speciale: Ori and the Will of the Wisps

Ore 17:00 - Dragon Ball FighterZ (DLC 3) feat ShiacciSempre

Ore 21:00 - The Last Game: sessione di disegno con Linda Cavallini

Giovedì 27 febbraio

Ore 17:00 - Hunt Showdown

Ore 20:00 - 7 Giorni

Ore 21:00 - The Division 2 feat Giorno Gaming

Venerdì 28 febbraio

Ore 15:00 - Speciale Baldur's Gate 3

Ore 16:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Quattro chiacchiere con Cydonia

Ore 21:00 - A Tutto Indie: Gone Home feat. Be_Frankie

Sabato 29 febbraio

Da Definire

Domenica 1 marzo

Ore 17:00 - Star Citizen

Vi ricordiamo che, nel caso in cui non doveste avere l'opportunità di assistere in diretta ad una o più live sul canale Twitch Everyeye.it, potete sempre recuperarne le repliche che verranno caricate puntualmente sul canale YouTube Everyeye On Demand. I Q&A di Everyeye.it ed i Talk Show sono ora disponibili anche come Podcast su Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.