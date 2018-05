Dragon Ball FighterZ in compagnia di Schiaccisempre in diretta oggi 26 maggio

Per oggi sabato 26 maggio Everyeye Live ha i nserbo per voi un nuovo appuntamento interamente dedicato a Dragon Ball FighterZ, l'ottimo picchiaduro sviluppato da Arc System Works.

A partire dalle ore 17:00 troverete sui nostri canali SchiacciSempre, che per l'occasione si cimenterà in innumerevoli combattimenti, risponderà alle vostre domande e dispenserà i suoi ottimi consigli. Gli argomenti di cui parlare non mancheranno di certo. Il meta del gioco è stato recentemente rivoluzionato dal nerf di Vegeta Super Sayian, che presentava il miglior set di assist dell'intero roster. Nei giorni scorsi sono inoltre stati svelati i due nuovi personaggi aggiuntivi, Vegito SSGSS e Zamasu Fuso, che debutteranno il prossimo 31 maggio. Il primo dei due, frutto della fusione Potara tra Goku e Vegeta, si è già mostrato in un video di presentazione.

Quest'oggi la trasmissione andrà in onda, com'è consuetudine, sui nostri canali Twitch e YouTube, ai quali siete caldamente invitati ad iscrivervi. La registrazione è fondamentale per poter interagire con gli altri membri della nutrita community di Everyeye e con Schiacci. Grazie ad essa, inoltre, potrete ricevere una comoda notifica sui vostri dispositivi prima dell'inizio. Appuntamento quindi alle ore 17:00 di oggi 26 maggio, vi aspettiamo!