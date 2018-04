Dragon Ball FighterZ in compagnia di SchiacciSempre in diretta oggi 28 aprile

Anche oggi sabato 28 aprile Everyeye Live vi terrà compagnia con una lunga trasmissione dedicata a Dragon Ball FighterZ, l'ultimo picchiaduro sviluppato dai talentuosi ragazzi di Arc System Works.

A partire dalle ore 17:00 di oggi pomeriggio SchiacciSempre vi aspetterà sui nostri canali per una nuova live didattica, nella quale dispenserà i suoi preziosi consigli su come sfruttare le potenzialità dei lottatori presenti nel roster. Non mancheranno, ovviamente, decine di combattimenti ai quali assistere. La trasmissione andrà in onda com'è consuetudine sui nostri canali Twitch e YouTube, ai quali siete caldamente invitati ad iscrivervi per poter ricevere una notifica poco prima dell'inizio della diretta. L'iscrizione è inoltre fondamentale per poter interagire con la redazione e gli altri membri della ricca community di Everyeye.it.

Vi ricordiamo che Dragon Ball FighterZ è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC. Pochi giorni fa sono stati annunciati i nuovi lottatori che andranno ad unirsi al roster via DLC, ovvero Zamusu Fuso e Vegeth Super Sayian Blu. Il primo, nato dalla fusione tra Zamasu del Futuro e Goku Black grazie agli orecchini Potara, si è già presentato nel primo trailer ufficiale che mostra il suo moveset.