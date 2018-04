Dragon Ball FighterZ in compagnia di SchiacciSempre oggi 7 aprile sui nostri canali

Anche oggi sabato 7 aprile Everyeye Live vi terrà compagnia con una trasmissione interamente dedicata all'eccellente Dragon Ball FighterZ!

Il nostro SchiacciSempre sarà in diretta con il picchiaduro di Arc System Works a partire dalle ore 17:00 sui nostri canali Twitch e YouTube, ai quali siete caldamente invitati ad iscrivervi in modo da ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio. Ricordate che la registrazione è fondamentale per poter interagire con Schiacci e con gli altri membri della community di Everyeye in chat.

Gli argomenti di cui parlare, come al solito, non mancheranno di certo. Ci sarà modo di discutere dell'impatto che stanno avendo i due nuovi lottatori, Broly e Bardock, che si sono uniti al roster sul finire dello scorso mese. Un recente leak, inoltre, potrebbe aver svelato l'identità degli altri 6 lottatori inclusi nel FighterZ Pass, tra cui spiccano Zamasu Fuso, Vegito Blue e Goku e Vegeta versione base. A giudicare da quanto è possibile leggere in rete, sono proprio questi ultimi due a non convincere la comunità. In ogni caso, nulla è ancora stato confermato in via ufficiale.

Appuntamento quindi alle ore 17:00 di oggi 7 aprile. Non mancate, vi aspettiamo! Cogliamo inoltre l'occasione per segnalare che i membri di Twitch Prime possono abbonarsi gratuitamente al canale Twitch di Everyeye.it per ricevere alcuni benefici come giveaway settimanali, emoticon personalizzate con i volti dei redattori e l'accesso alla chat Telegram con gli aggiornamenti e i dietro le quinte del lavoro redazionale.