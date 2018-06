Dragon Ball FighterZ in diretta con SchiacciSempre oggi 2 giugno

Sarà pure una giornata festiva, ma Everyeye Live non va certo in vacanza. Anche quest'oggi vi terrà compagnia con una lunga diretta dedicata a Dragon Ball FighterZ!

A partire dalle ore 17:00 di oggi sabato 2 giugno il nostro SchiacciSempre sarà in diretta sul nostro canale Twitch in compagnia del picchiaduro di Arc System Works, pronto come al solito a dispensare i suoi preziosissimi consigli. Ampio spazio verrà dato ai due nuovi lottatori, Vegito SSGSS e Zamasu Fuso, che hanno fatto il loro debutto nel gioco pochi giorni fa. I due potenti guerrieri possono essere acquistati al prezzo di 4,99 euro l'uno, oppure ottenuti senza alcun costo aggiuntivo dai possessori del FighterZ Pass. Vegito SSGSS e Zamasu Fuso sono protagonisti di un'intensa battaglia nella saga di Trunks del Futuro di Dragon Ball Super, per questo è stata introdotta anche una nuova dramatic scene.

Vi aspettiamo quindi su Twitch alle ore 17:00. Cogliamo l'occasione per invitarvi caldamente ad iscrivervi al nostro canale, un requisito fondamentale per poter interagire con gli altri membri della nutrita community di Everyeye.it in chat e con Schiacci. Grazie alla registrazione, inoltre, potrete attivare una comoda notifica sui vostri dispositivi, così non rischierete di mancare all'appuntamento. Vi aspettiamo!