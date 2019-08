Dragon Ball FighterZ: Janemba e Gogeta SSGSS combattono in video all'EVO 2019

Direttamente dalle finali dell'EVO 2019 arriva la conferma delle indiscrezioni degli ultimi giorni riguardanti i futuri DLC di Dragon Ball FigherZ. I prossimi combattenti del picchiaduro a incontri di Arc System Works e Bandai Namco saranno infatti Janemba e Gogeta SSGSS.

Stando a quanto illustrato nel gameplay trailer di presentazione propostoci durante l'ultima edizione dell'EVO losangelino dai vertici di Bandai Namco, il Diabolico Guerriero degli Inferi arriverà il prossimo 8 ottobre, mentre per quanto riguarda Gogeta in versione Super Saiyan Blue la data di lancio non è stata ancora annunciata ma dovrebbe comunque avvenire a breve per tutte le versioni del titolo, ossia PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Sia Janemba che Gogeta SSGSS fanno parte del FighterZ Pass 2: il secondo Season Pass di Dragon Ball FighterZ permette di ampliare il proprio roster di combattenti con Jiren, Videl e Goku bambino in versione GT, oltreché con gli appena annunciati Janemba e Gogeta Super Saiyan Blue. L'ultimo personaggio sbloccabile del nuovo pass stagionale sarà Broly del film Dragon Ball Super.

Date un'occhiata al filmato di presentazione dei nuovi eroi in arrivo nell'universo di Dragon Ball FighterZ e diteci cosa ne pensate del lavoro svolto dagli autori di Arc System Works sulle animazioni degli attacchi e sui modelli poligonali dei due personaggi aggiuntivi.