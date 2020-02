Dragon Ball FighterZ: Kefla e le altre novità della Stagione 3

Sono in arrivo grosse novità su Dragon Ball FighterZ da parte di Arc System Works, con il nuovo aggiornamento che porterà il gioco di Bandai Namco alla versione 1.21 su tutte le piattaforme. La più mportante è l'ingresso di Kefla, che ora possiamo anche vedere in azione nel nostro nuovo video.

Kefla è la prima protagonista della Stagione 3 di Dragon Ball FighterZ, anche se uno dei personaggi più attesi è sicuramente Goku Ultra Istinto che arriverà in primavera, ma non è di certo l'unica novità proposta dall'aggiornamento, che invece propone diverse novità che arricchiscono l'esperienza di gioco.

Si parla infatti dello Z Asssist, un sistema che permette ai giocatori di scegliere tra tre diverse impostazioni per ogni personaggio, in modo da variare il proprio stile di combattimento. Cambiano inoltre anche le mosse abilità speciali dei lottatori, che sono stati revisionati.

L'aggiornamento è già disponibile per gli acquirenti del FighterZ Pass 3, mentre per tutti gli altri utenti, sarà disponibile a partire da domani, 28 Febbraio. Per tutte le altre informazioni, vi rimandiamo al video in questione che trovate, come di consueto, in cima alla news, ma anche sul Canale YouTube Everyeye On Demand, al quale vi raccomandiamo di iscrivervi.

Per approfondire ulteriormente invece, date un'occhiata alla nostra recensione di Dragon Ball FighterZ.