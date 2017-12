Dragon Ball FighterZ : Kid Buu protagonista del nuovo trailer

Il nuovo trailer pubblicato daperci presenta, forma originaria dell'ultimo cattivo apparso nel celebre manga di Akira Toriyama:

Kid Buu è descritto come un lottatore dallo stile selvaggio e con un set di mosse imprevedibili, e nel trailer lo vediamo impegnato contro Goku nel mondo dei Kai, teatro della battaglia finale di Dragon Ball Z. In precedenza il publisher aveva messo in mostra i bizzarri attacchi di Gotenks - fusione tra Goten e Trunks - e dei personaggi già confermati per il picchiaduro resta ancora da vedere la versione adulta di Gohan.

Dragon Ball FighterZ uscirà il 26 gennaio 2018 su PC, Xbox One e PlayStation 4.