Dragon Ball FighterZ: Kid Goku (GT) arriva a maggio, potrà trasformarsi in Super Saiyan 4

Grazie alle nuove informazioni condivise dalla rivista giapponese V-Jump, scopriamo finalmente quando i giocatori di Dragon Ball FighterZ potranno finalmente vestire i panni di Kid Goku, che si unirà al roster del picchiaduro di Arc System Works nella sua versione GT.

Kid Goku sarà lanciato dal team di sviluppo durante il mese di maggio, il personaggio sarà introdotto come parte del secondo Season Pass del picchiaduro 2.5D. Come già segnalato nelle precedenti occasioni, il piccolo combattente sarà in grado di utilizzare il Bastone allungabile Nyoi e di trasformarsi nell'appariscente Super Saiyan 3 durante l'esecuzione della "Super Kamehameha". Tra le altre mosse presenti nel suo arsenale, troviamo altresì la "Spirit Bomb", la "Power Pole", e la "Reverse Kamehameha".

Fino ad oggi era rimasta celata un'ultima mossa di cui Kid Goku sarà capace all'interno del gioco, ovvero la "Dragon Fist Explosion". La particolarità di questo attacco è che, se eseguito in seguito al K.O. di un altro personaggio del nostro team, vedrà Kid Goku trasformarsi nell'iconico Super Saiyan 4. Una notizia piuttosto sorprendente considerando che, come i fan del franchise ben sapranno, si tratta di uno stadio del SSJ non canonico, facendo parte dell'immaginario di Dragon Ball GT.

In aggiunta, è stato confermato l'arrivo di un nuovo "Commentator Voice Pack", che arriverà nelle versioni "Android 17 / Trunks / Zamasu" al costo di 200 yen, "Beerus / Wis" al prezzo di 150 yen, ed infine "Android 21" per 150 yen.

Dragon Ball FighterZ è disponibile ora per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Il picchiaduro di Arc System ha venduto ad oggi 4 milioni di copie in tutto il mondo.