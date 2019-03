Dragon Ball FighterZ: Kid Goku (GT) si mostra in una galleria di immagini

Dopo l'annuncio ufficiale giunto pochi giorni fa, Bandai Namco Entertainment ha pubblicato la prima galleria di immagini dedicate a Kid Goku di Dragon Ball GT che si appresta ad unirsi al roster dei combattenti di Dragon Ball FighterZ, l'acclamato picchiaduro di Arc System Works.

Gli scatti, che potete ammirare in calce alla notizia, mettono in mostra alcune delle mosse che potremo effettuare con questa nuova variante di Goku, capace di utilizzare il celebre Bastone allungabile Nyoi (noto nell'anime italiano come Bastone Magico), nonché di trasformarsi in Super Saiyan 3 durante la devastante Ultimate "Super Kamehameha". Tra le altre mosse speciali che potremo sferrare con Kid Goku abbiamo anche la "Spirit Bomb", oltre alla "Power Pole", al "Reverse Kamehameha", e ad un terzo misterioso attacco non ancora svelato. Al momento, sfortunatamente, gli sviluppatori di Arc System Works non hanno ancora precisato quando Kid Goku GT farà il suo esordio ufficiale all'interno del picchiaduro, andando così ad affiancare gli arrivi di Jiren e Videl all'interno del Season Pass 2.

Lasciandovi alla visione degli screenshot, vi ricordiamo che Dragon Ball FighterZ è disponibile ora su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Per un approfondimento completo sul gioco basato sulla celeberrima opera di Akira Toriyama vi rimandiamo alla nostra Recensione.