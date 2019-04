Dragon Ball FighterZ: Kid Goku si trasforma in Super Saiyan 4 nei primi screenshot

L'incredibile successo riscosso da Dragon Ball FighterZ ha convinto Bandai Namco Entertainment a pianificare una seconda stagione di contenuti aggiuntivi, comprendente ben sei lottatori extra. I primi due, Jiren e Videl, si sono uniti al roster già da un bel po' di tempo, mentre a maggio toccherà a Kid Goku di Dragon Ball GT.

L'arrivo del celebre protagonista del manga/anime in questa specifica versione da bambino rappresenta un evento piuttosto importante, dal momento che si tratta del primo personaggio proveniente da una serie non canonica. I fan si sono ulteriormente entusiasmati quando hanno scoperto che Kid Goku potrà trasformarsi nell'iconico Super Saiyan di quarto livello grazie al Meteor Attack denominato Dragon Fist Explosion. Quest'oggi, Bandai Namco ha pubblicato i primi screenshot che lo mostrano in azione. Potete ammirarli in tutto il loro splendore nella galleria allegata in calce alla notizia, oltre ad altre immagini ritraenti Kid Goku e i nuovi avatar per la lobby.

Dragon Ball FighterZ, ricordiamo, è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. In futuro, sempre nell'ambito del FighterZ Pass 2, si uniranno al roster anche Broly (Dragon Ball Super) e Gogeta SSGSS. L'identità del sesto lottatore aggiuntivo è ancora avvolta nel mistero.