Dragon Ball FighterZ, Kingdom Come Deliverance e Basette in diretta giovedì 22 febbraio

Nella giornata di oggi (giovedì 22 febbraio) i canalidi Everyeye.it ospiteranno tre sessioni di live gameplay dedicate a Dragon Ball FighterZ, Kingdom Come Deliverance e, nuova puntata dello show condotto da Tommaso "Todd" Montagnoli.

Alle 17:00, Schiaccisempre sarà in diretta per una nuova live didattica di Dragon Ball FighterZ mentre alle 19:00 Alessandro Bruni si lancerà nuovamente nelle atmosfere medievali di Kingdom Come Deliverance.

Alle 21:00 invece spazio a Basette: Tommaso "Todd" Montagnoli giocherà a Star Citizen in compagnia di Azoto. Tutte le dirette andranno in onda sui nostri canali Twitch e YouTube. Come al solito, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni (l'iscrizione inoltre è necessaria per poter interagire via chat con la redazione e la community).