Dragon Ball FighterZ: un leak svela il prossimo DLC!

Come riportato da Siliconera, Nintendo UK ha svelato in anticipo il prossimo personaggio che si aggiungerà al roster di Dragon Ball FighterZ come parte del FighterZ Pass Stagione 2.

Il nuovo lottatore di DB FighterZ sarà Janemba, il cui arrivo era stato anticipato a maggio anche da Major Nelson in una puntata dello show This Week on Xbox. Il personaggio sarà dotato di cinque colorazioni alternative, oltre ad Avatar per la Lobby e adesivi.

Il FighterZ Pass Stagione 2 di Dragon Ball FighterZ include Jiren, Videl e Goku GT (già disponibili), Broly da Dragon Ball Super e Gogeta SSGSS (in arrivo) e l'appeana leakato Janemba. Restiamo comunque in attesa dell'annuncio ufficiale da parte del publisher Bandai Namco, il nuovo lottatore non ha ancora una data di uscita, la compagnia potrebbe inoltre approfittare dell'occasione per svelare i piani sul futuro supporto per FighterZ, annunciando magari il Season Pass della Stagione 3.