Dragon Ball FighterZ: un leak svela il prossimo lottatore, fa parte della serie GT

COn l'annuncio della Stagione 3 e del nuovo Pass 3 di Dragon Ball FighterZ, sta crescendo sempre di più la curiosità dei giocatori del picchiaduro Arc System Works che vogliono scoprire il prima possibile l'identità dei prossimi lottatori aggiuntivi.

Sembra però che i dataminer siano già riusciti a carprire qualche informazione su quello che potrebbe essere il prossimo personaggio che andrà ad ampliare il già ricco roster del gioco. A differenza di quanto avviene solitamente, tra i file di gioco non sono stati trovati dei riferimenti diretti o dei modelli poligonali non ultimati, ma delle linee di dialogo molto particolari.

Il dialogo di cui vi stiamo parlando è il seguente:

"Hey, non è che potresti colpirmi anche qui dopo? Questo problema alla spalla mi sta uccidendo."

Come avrete già intuito, si tratta di un chiaro riferimento allo scontro tra Omega Shenron e Gogeta in Dragon Ball GT. Ciò significa che tra i prossimi personaggi giocabili nel picchiaduro bidimensionale potrebbe esserci anche il possente drago di colore bianco.

In attesa di scoprire se queste informazioni siano affidabili o meno, vi ricordiamo che tra i prossimi personaggi in arrivo in Dragon Ball FighterZ troviamo Goku Ultra Istinto e Kefla.