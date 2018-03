Dragon Ball FighterZ: live didattica con SchiacciSempre in diretta oggi 24 marzo

È iniziato il fine settimana, ma non temete, anche oggi potrete contare su un appuntamento targato! La trasmissione odierna è interamente dedicata a Dragon Ball FighterZ

A partire dalle ore 17:00 di oggi 24 marzo SchiacciSempre sarà online per un'altra live didattica “La Stanza dello Spirito e del Tempo”, durante la quale parlerà delle ultime novità del gioco e, come di consueto, risponderà a tutte le domande che verranno poste in chat.

Dragon Ball FighterZ si prepara a dare il benvenuto al primo pack personaggi, che introdurrà Broly e Bardock, la cui uscita è prevista per mercoledì 28 marzo. Il Super Saiyan della Leggenda abbiamo avuto l'opportunità di vederlo in azione proprio oggi, in un video gameplay che illustra le mosse a sua disposizione. Vi ricordiamo che il titolo di Arc System Works è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.

La trasmissione andrà in onda, com'è consuetudine, sui nostri canali Twitch e YouTube, ai quali siete caldamente invitati ad iscrivervi per ricevere una notifica poco prima dell'inizio della diretta. Tenete presente che la registrazione è fondamentale per poter interagire con gli altri spettatori nella chat e con SchiacciSempre. Vi aspettiamo, non mancate!