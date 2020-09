Dragon Ball FighterZ, il Maestro Muten in arrivo: data d'uscita e gameplay

I giocatori impegnati in frenetici combattimenti in Dragon Ball FighterZ possono prepararsi ad accogliere un nuovo lottatore tra le fila del roster del picchiaduro.

La creazione firmata Arc System Works si prepara infatti a veder ampliato il numero di combattenti disponibili in-game, grazie alla pubblicazione di un nuovo DLC. Nell'ambito della Stagione 3, il Maestro Muten è in arrivo in Dragon Ball FighterZ, come anticipato dalla software house nel corso del mese di agosto. Ebbene, l'attesa per poter testare i poteri del Genio delle Tartarughe non sarà affatto lunga!

A svelarlo, pratica ormai abituale, è il magazine nipponico V-Jump, che dalle sue pagine comunica la data di debutto del nuovo lottatore aggiuntivo. il mentore del giovanissimo Goku scenderà in campo il prossimo venerdì 18 settembre. I giocatori che hanno acquistato il Season Pass della Stagione 3 di Dragon Ball FighterZ potranno invece avervi accesso a partire da mercoledì 16 settembre. Nel comunicare la notizia, la redazione di V-Jump ha reso disponibile anche un nuovo estratto di gameplay dedicato al personaggio: potete visionarlo in apertura a questa news.



Per un ulteriore sguardo alla new entry, potete contare su diversi screenshot del Mastro Muten in Dragon Ball FighterZ, che offrono un assaggio delle tecniche a disposizione dell'esperto di arti marziali.