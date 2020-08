Dragon Ball FighterZ, il Maestro Muten in arrivo: trailer per il nuovo lottatore!

L'universo di Dragon Ball FighterZ continua ad ampliarsi, grazie a un supporto post lancio che ha provveduto a inserire nel roster un crescente numero di personaggi nati dalle matite di Akira Toriyama.

Lo storico mangaka creatore delle avventure di Goku e compagni ha plasmato negli anni un ampio numero di icone del mondo manga e anime. Per porgere omaggio alla lunga storia del franchise di Dragon Ball, il picchiaduro di Bandai Namco ha proposto diversi DLC volti a introdurre in-game combattenti aggiuntivi. Dopo il recente ingresso di Goku Ultra Istinto in Dragon Ball FighterZ, è ora la volta di tornare alle origini del brand, con l'introduzione nel gioco di nientemeno che il Maestro Muten!

Noto in Italia anche come Genio delle Tartarughe, denominazione assegnatagli nell'adattamento anime, il combattente è pronto a fare il suo ingresso nel roster di Dragon Ball FighterZ. L'annuncio è stato ufficialmente condiviso durante una diretta streaming trasmessa da Bandai Namco nella giornata di domenica 16 agosto. Direttamente in apertura a questa news, potete visionare il primo trailer dedicato al prossimo combattente DLC della Stagione 3 del picchiaduro.



Il Maestro Muten sarà presentato nuovamente nel corso del mese di settembre, in un appuntamento dedicato che offrirà uno sguardo approfondito sulle caratteristiche del personaggio e al suo stile di combattimento.