Dragon Ball FighterZ: Major Nelson ha inavvertitamente svelato l'arrivo di Janenba?

Nelle ultime ore è stato pubblicato il nuovo episodio di This Week On Xbox, video-rubrica settimanale nel quale il buon Larry Hryb, conosciuto ai più come Major Nelson, parla delle principali novità in arrivo sulla console Microsoft e, inavvertitamente, potrebbe aver svelato l'identità del prossimo lottatore di Dragon Ball FighterZ.

Parlando infatti dei contenuti in arrivo, Major Nelson ha fatto riferimento ad una skin esclusiva di Kid Goku e ad una di Janenba, personaggio attualmente non presente nel roster del picchiaduro Arc System Works. A dare la conferma dell'arrivo del personaggio è stato poi il profilo Twitter ufficiale Xbox, che in risposta ad un utente che aveva accusato Microsoft ha risposto:

"Apparentemente Xbox ha appena annunciato Janenba in Dragon Ball FighterZ."

Per chi non sapesse chi sia Janenba, parliamo del villain del 12° film basato su Dragon Ball Z, ovvero "Il diabolico guerriero degli inferi". Nella pellicola il perfido demone assume varie forme ed è molto probabile che nel gioco sia in arrivo quella definitiva, che vede la sua pelle assumere un colore rosso e il suo corpo ricoperto di una sorta di armatura viola.

In attesa di scoprire se il leak sia reale o solo frutto di un errore, vi ricordiamo che ieri è stato pubblicato un nuovo trailer del gioco in occasione del Goku Day. Sapevate inoltre che l'ultimo aggiornamento di Dragon Ball FighterZ ha introdotto i tornei privati e le capsule-Z dell'evento primaverile?