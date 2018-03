Dragon Ball FighterZ: miglior lancio digitale di sempre su console per un picchiaduro

Oltre ad essere stato accolto calorosamente dalla critica specializzata, Dragon Ball FighterZ sta godendo anche del favore dei giocatori, che in tanti hanno deciso di premiare il lavoro di

Il nuovo report SuperData Research ci rivela oggi i titoli più venduti digitalmente durante il mese di gennaio. In questo lasso di tempo, il mercato digitale è cresciuto dell'11%, con principali protagonisti Call of Duty: WWII, Monster Hunter World, Grand Theft Auto V, Fortnite Battle Royale, ed appunto Dragon Ball FighterZ. Il gioco sviluppato da Arc System si è rivelato essere il miglior lancio digitale mai registrato su console per un picchiaduro.

Dragon Ball FighterZ è disponibile ora per PC, PS4 e Xbox One. Il titolo ha recentemente ricevuto un corposo update su PC grazie al quale sono state apportate migliorie e nuove funzionalità. Bandai Namco ha oggi annunciato l'arrivo del DLC Anime Music Pack per Dragon Ball FighterZ e Xenoverse 2, acquistabile al prezzo di 14,99 euro.