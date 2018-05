Dragon Ball FighterZ: le mosse di Vegeht Super Saiyan Blu a confronto con l'anime

Lo youtuber IKevinX ha pubblicato un nuovo video di Dragon Ball FighterZ, mettendo a confronto le mosse di Vegeht Super Saiyan Blu all'interno del gioco, dei manga e degli anime di Dragon Ball Z e Dragon Ball Super. I ragazzi di Arc System Works hanno fatto un ottimo lavoro di trasposizione.

Dopo il debutto del 25 gennaio scorso su PlayStation 4, Xbox One e PC, Dragon Ball FighterZ ha continuato ad espandersi con l'arrivo di nuovi personaggi, arricchendo ulteriormente il roster dei lottatori a disposizione. Poche settimane fa, sulle pagine di V-Jump, è stato rivelato che tra i nuovi combattenti in arrivo ci sono anche Zamasu Fuso e Vegeht Super Saiyan Blu, due volti piuttosto familiari per chi segue l'universo di Dragon Ball.

Nel caso di Vegeht Super Saiyan Blu, in particolare, lo youtuber IKevinX ha deciso di analizzare il suo moveset di Dragon Ball FighterZ emerso dal primo character trailer, mettendolo a confronto con le mosse e le movenze viste nei manga e negli anime di Dragon Ball Super e Dragon Ball Z.

Come possiamo notare dal filmato proposto in cima, Arc System Works ha fatto ancora una volta un lavoro di trasposizione molto fedele, replicando in maniera certosina il comportamento in battaglia di Vegeht Super Saiyan Blu. Cosa ne pensate?