Dragon Ball FighterZ per Nintendo Switch: l'OFFERTA da non perdere!

Dragon Ball FighterZ per Nintendo Switch è oggetto di un interessante offerta a tempo, che abbatte il prezzo del 6%. Quindi lo paghi solo 34,51 euro! Controlli semplificati per una singola partita Joy-Con.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Sperimenta le combo aeree, i palchi distruttibili. Potrai vivere per la prima volta o rivivere le scene famose dell'anime di Dragon Ball riprodotte in 60fps.

Permette ai giocatori di allenarsi e padroneggiare più di un combattente/ stile, il che porta un gameplay più profondo.

Grafica anime di fascia alta, che non deluderà gli amanti del genere e delle sue trasposizioni sui videogame.

Ricordiamo che non c'è alcuna scheda di gioco inclusa, ma otterrai un codice Download.

Grazie alla collaborazione con Arc System Works, Dragon Ball FighterZ massimizza la grafica anime di fascia alta e offre un gameplay facile da imparare ma difficile da padroneggiare.

E oltre a essere giocabile on-the-go include anche la sua quota di funzionalità esclusive. Insomma, un gioco da non perdere.

Ricordiamo dunque l'offerta a tempo, che abbatte il prezzo del 6%. Quindi lo paghi solo 34,51 euro! Cosa aspetti ancora?!

