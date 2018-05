Dragon Ball FighterZ: la nuova patch introdurrà due nuove modalità multiplayer

Bandai Namco Entertainment ha oggi annunciato delle importanti novità nei riguardi di Dragon Ball FighterZ, l'apprezzato picchiaduro di Arc System Works basato sull'opera di Akira Toriyama.

Come svelato dal publisher, il prossimo aggiornamento del picchiaduro, in arrivo mercoledì 9 maggio, introdurrà tutta una serie di aggiunte e migliorie all'esperienza di gioco. Innanzitutto, è stato confermato che il titolo si arricchirà dell'arrivo di due nuove modalità multiplayer online, ovvero:

FighterZ Cup : una competizione mensile dove i giocatori possono combattere e collezionare punti per la propria rispettiva Union-Z ;

: una competizione mensile dove i giocatori possono combattere e collezionare punti per la propria rispettiva ; Party Battle: battaglie co-op a tre giocatori in cui i giocatori uniranno le proprie forze per sconfiggere potenti boss.

Dal momento che numerosissimi cambiamenti e fix di gameplay verranno implementati a partire da questa patch, è stato confermato che il materiale registrato nel Replay Channel verrà cancellato. Le varie correzioni riguardano quasi la totalità del roster di gioco, e serviranno sostanzialmente a ribilanciare il gameplay: trovate qui il changelog completo.

Dragon Ball FighterZ è disponibile ora per PC, PS4 e Xbox One. Lo youtuber IKevinX ha recentemente messo a confronto le mosse di Vegeth Super Saiyan Blue con quelle presenti in Dragon Ball Super, evincendo un encomiabile rispetto per l'anime originale da parte di Arc System. Per tutte le ulteriori informazioni sul picchiaduro, vi invitiamo a consultare la nostra recensione.