Dragon Ball FighterZ: nuove immagini per la squadra Ginew e lo Story Mode

AllGamesDelta ha pubblicato una serie di nuove immagini per, permettendoci di dare un'occhiata alla squadra Ginew e allo Story Mode del gioco. Gli screenshot sono visionabili nella galleria riportata a fondo pagina.

Le immagini tratte dal gioco mostrano alcuni membri della squadra Ginew che lottano contro Goku, come Rikoom, Jeeth e lo stesso capitano Ginew, ma si può notare anche la presenza di Nappa e dei Saibamen. Gli screenshot riferiti allo Story Mode, invece, permettono di vedere i menu di gioco, la gestione della squadra, una mappa in cui è possibile spostare i combattenti e alcune scene di intermezzo con i vari personaggi.

Dragon Ball FighterZ uscirà in Giappone il primo febbraio su PlayStation 4, Xbox One e PC. La data occidentale resta fissata per lo stesso mese, ma non è ancora stato annunciato il giorno preciso. Se ve la siete persa, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra video anteprima del gioco.