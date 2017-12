Dragon Ball FighterZ: nuovi screenshot ufficiali per Goku Black, Beerus e Hit

Nelle scorse ore l'account Twitter ufficiale giapponese diha pubblicato tante nuove informazioni e immagini dedicate agli ultimi tre personaggi annunciati, ovvero

Goku Black potrà contare sull'assistenza in battaglia di un personaggio d'eccezione, Zamasu, che si occuperà di tenere fermo l'avversario mentre lancia una Kamehameha. Sarà anche capace di attaccare dalla distanza grazie alla Lama del Ki e alla falce. Beerus è il Dio della Distruzione del settimo universo, ed attaccherà utilizzando la Sfera della Distruzione che esplode al contatto con il nemico causando un grande quantitativo di danni. Hit può invece fermare il tempo e colpire il nemico ripetutamente, oltre a contare su un'abilità che gli consente di contrattaccare in maniera automatica l'avversario mentre si difende.

Nella galleria in calce, invece, trovate le immagini condivise. Vi ricordiamo che Dragon Ball FighterZ sarà disponibile in Italia a partire dal 25 gennaio 2018 su Xbox One e PlayStation 4, mentre la versione digitale per console e Steam arriverà invece il giorno dopo. Recentemente, sono stati annunciati anche Gohan adulto e Kid Bu.