Dragon Ball FighterZ: nuovi dettagli sulle World Tour Finals 2019/2020

Dopo la Spagna e il Giappone, il Pavillon Baltard vicino a Parigi riunirà l’8 e 9 febbraio i 16 migliori giocatori di Dragon Ball FighterZ per le World Tour Finals 2019/2020 che decreteranno il vincitore della Stagione 2.

Uno dei finalisti sarà direttamente qualificato tramite il Last Chance Qualifier che si terrà l’8 febbraio. Fino a 256 giocatori si possono registrare per questa ultima opportunità recandosi a questo indirizzo. L’evento ospiterà anche un villaggio a tema Dragon Ball con diverse attività, intrattenimento, negozi e molte sorprese. Inoltre, il film Dragon Ball Super: Broly sarà trasmesso la domenica prima dell’inizio del torneo finale. I biglietti per partecipare alle attività possono essere reperiti a questo indirizzo: l'abbonamento per entrambi i giorni costa 20 euro, mentre l'ingresso per la giornata di domenica 9 è proposto a 15 euro.

Ne approfittiamo per ricordarvi che Dragon Ball FighterZ è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.