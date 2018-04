Dragon Ball FighterZ: nuovi indizi sull'identità dei prossimi lottatori aggiuntivi

Oltre due mesi fa trapelò in rete una lista con gli otto possibili personaggi aggiuntivi di- inclusi nel- estrapolata dai dati della versione PC del gioco.

L'identità dei lottatori non venne in alcun modo confermata da Bandai Namco e Arc System Works, ma i primi due - Bardock e Broly - sono stati effettivamente inseriti. Gli altri sei in lista erano:

Zamasu Fuso

Vegito Blue

Goku forma base

Vegeta forma base

Androide 17

Cooler

Lo YouTuber Mizumi ha nuovamente analizzato i file di giochi nei giorni scorsi, e ha trovato ulteriori riferimenti ai personaggi sopra menzionati. Dal momento che non c'è alcuna conferma ufficiale, vi invitiamo a prendere queste informazioni con la dovuta cautela. Tuttavia, il fatto che i due Saiyan abbiano già fatto il loro debutto come pronosticato contribuisce ad aumentare la credibilità di questa lista.

Voi cosa ne pensate al riguardo? Nel caso dovesse rivelarsi veritiera, vi riterreste soddisfatti da questi lottatori? Vi ricordiamo che Dragon Ball FighterZ è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC.