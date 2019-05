Dragon Ball FighterZ: il nuovo aggiornamento introduce i tornei privati e tanto altro

Nelle ultime ore, in occasione del Goku Day, Arc System Works ha pubblicato un aggiornamento nuovo di zecca per il suo Dragon Ball FighterZ, grazie al quale sono state introdotte svariate novità.

Oltre a preparare il gioco all'arrivo di Kid Goku, il nuovo personaggio aggiuntivo, la patch include la possibilità di creare dei tornei privati in modo da giocare con i propri amici. Tra le altre aggiunte troviamo poi tantissime nuove opzioni per la modalità allenamento, che vi permetteranno non solo di assegnare specifici comportamenti all'intelligenza artificiale, ma anche di mettere in evidenza sullo schermo i dettagli relativi ai frame di ciascuna mossa. Per gli amanti della personalizzazione sono inoltre arrivati nuovi costumi e oggetti per la personalizzazione dei personaggi che possono essere sbloccati tramite le nuove capsule-Z dell'evento primaverile, attivo fino al prossimo 30 giugno. Vi ricordiamo che Kid Goku non è l'unico contenuto aggiuntivo arrivato con l'aggiornamento e, con lui, sono stati pubblicati i nuovi pacchetti con le voci da commentatore di Zamasu, Androide 17, Trunks, Androide 21, Beerus e Whis.

Avete già dato un'occhiata alle immagini che mostrano tutti i costumi di Kid Goku con tanto di avatar per la lobby e colorazioni alternative?