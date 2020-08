Dragon Ball FighterZ, nuovi annunci a breve: i lottatori della Stagione 3?

Bandai Namco e Arc System Works sono state tra le grandi protagoniste della Japan Fighting Game Publishers Roundtable. La prima ha annunciato la Stagione 4 di Tekken 7 e Setsuka come nuova lottatrice di SoulCalibur 6, mentre la seconda ha confermato Guilty Gear Strive per PS5 e PC.

Le due compagnie, inoltre, hanno unito le forze per preannunciare delle succose novità in merito a Dragon Ball FighterZ, picchiaduro ispirato al noto universo creato da Akira Toriyama. Bandai Namco e Arc System Works hanno dichiarato che nel corso del mese di agosto andrà in onda il Dragon Ball FighterZ Show, durante il quale sveleranno il futuro del gioco.

Purtroppo, questa è l'unica informazione fornita. Non è stata svelata la data precisa, né tantomeno ci è stato dato un indizio concreto sui contenuti. Ci aspettiamo, in ogni caso, delle novità concrete in merito al Season Pass 3 di Dragon Ball FighterZ, inaugurato a febbraio con Kefla, guerriera Saiyan frutto della fusione tramite Orecchini Potara tra Kale e Caulifla, e Goku Ultra Istinto, la forma più potente del protagonista della serie. Sono previsti altri tre lottatori nel Season Pass 3, ed è altamente probabile che riceveremo nuove informazioni in merito durante l'evento di agosto appena annunciato.

Dragon Ball FighterZ, ricordiamo, è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam. Il Season Pass 3 è acquistabile al prezzo 19,99 euro.