Dragon Ball FighterZ: nuovo filmato incentrato sulle abilità di Yamcha

ha pubblicato nella giornata di oggi un nuovo breve filmato di gameplay dedicato a, promettente picchiaduro ispirato al manga di Akira Toriyama in via di sviluppo presso

Dopo aver potuto analizzare nel dettaglio i moveset di Hit e Gohan Adulto, ecco che possiamo dare uno sguardo anche alle abilità in combattimento di Yamcha, personaggio che abbiamo imparato a conoscere sin dalla serie originale dell'anime di Dragon Ball.

Lasciandovi alla visione del filmato che trovate in cima alla notizia, vi ricordiamo che Dragon Ball FighterZ farà il suo debutto su PC, PS4 e Xbox One il 25 gennaio 2018. In attesa che il gioco venga definitivamente rilasciato da Bandai Namco, sarà possibile provare con mano il picchiaduro grazie alla fase di Open Beta che si terrà su tutte le piattaforme il 14 gennaio. Prenotando il titolo su Amazon.it potrete ottenere lo sblocco anticipato di due personaggi Per un maggiore approfondimento sul gioco, vi rimandiamo alla nostra anteprima.