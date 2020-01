Dragon Ball FighterZ: il nuovo personaggio scaricabile è Goku Ultra Istinto

È un gran periodo per i fan di Dragon Ball appassionati di videogiochi, dato che oltre al titolo nelle ultime ore sotto la luce dei riflettori, Dragon Ball Z Kakarot (a proposito, avete letto la nostra recensione di Dragon Ball Z Kakarot?) c'è un gioco uscito ormai già da un po', che continua ad essere molto apprezzato.

Parliamo ovviamente del picchiaduro Dragon Ball FighterZ, uno dei capitoli più amati della storia videoludica di Dragon Ball (leggete la nostra recensione di Dragon Ball FighterZ per farvi un'idea), che proprio in questi giorni si aggiornerà con un nuovo personaggio scaricabile.

Arriva dunque niente meno che Goku Ultra Istinto, come rivelato dall'ultimo numero del magazine V-Jump, per il quale saranno svelate maggiori informazioni durante le World Tour Finals 2019-2020 del gioco, previste per l'8 e il 9 Febbraio a Parigi.

Insomma un nuovo importante personaggio che si aggiunge al già ricco roster del gioco, per tentare di cavalcare il trend dato dall'uscita di Kakarot e mantenere una fanbase importante anche su FighterZ. Che ne pensate del nuovo personaggio? Vi attira?