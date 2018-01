Dragon Ball FighterZ: il nuovo spot TV mostra Androide 21 in azione

ha pubblicato un nuovo spot TV giapponese di, il quale mostra per la primissima volta in azione, personaggio creato esclusivamente per il gioco da, papà della serie.

Androide 21 è una scienziata con un intelletto superiore caratterizzata da un aspetto umano, capace comunque di mutare durante il combattimento. In battaglia, Android 21 sfrutta le sue tecniche di lotta avanzate per stordire gli avversari e metterli fuori gioco con estrema rapidità.

Dragon Ball FighterZ sarà disponibile in Europa dal 25 gennaio nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC, oggi pomeriggio alle 15:00 pubblicheremo la recensione del gioco sulle pagine di Everyeye.it, seguiteci!