Dragon Ball FighterZ: pubblicato un nuovo trailer con i giocatori dei Green Bay Packers

Come vi abbiamo segnalato stamattina,ha annunciato tramite un teaser trailer di aver stretto una partership con i(NFL) per la promozione di. Poco fa, l'azienda ha pubblicato la versione estesa del filmato, che potete osservare i apertura di notizia.

Nel video vediamo gli atleti dei Green Bay Packers alle prese con il gioco e ascoltiamo quali sono le loro impressioni. Una buona occasione per dare un'occhiata ad alcuni brevi spezzoni di gameplay inediti. Lasciandovi alla visione del filmato, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Dragon Ball FighterZ sarà disponibile a partire dal 25 gennaio 2018 (e dal giorno successivo in formato digitale) su PlayStation 4, Xbox One e PC. Coloro che preordineranno il titolo su Amazon.it, otterranno lo sblocco anticipato di Goku e Vegeta Super Saiyan Blue e due avatar esclusivi. È inoltre prevista una fase di Open Beta che comincerà alle 09:00 del 14 gennaio e avrà termine alla stessa ora del 16 gennaio; gli utenti che hanno effettuato il preordine potranno iniziare a giocare alla versione di prova alle 09:00 del 13 gennaio. Se volete saperne di più sull'attesissimo picchiaduro di Bandai Namco, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima a opera di Alessandro Bruni incentrata sulla modalità Arcade e sui nuovi personaggi.