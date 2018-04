Dragon Ball FighterZ: un nuovo trailer con i pareri entusiastici dei giocatori

Nella giornata di oggi, Bandai Namco Entertainment America ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Dragon Ball FighterZ, picchiaduro basato sull'opera di Akira Toriyama sviluppato da Arc System Works.

Il filmato, che vi abbiamo proposto in cima alla notizia, vede il susseguirsi di spettacolari scene di gameplay tratte dal gioco alternate a spezzoni di interviste dei giocatori che hanno provato il titolo, rimasti decisamente soddisfatti del prodotto di Bandai Namco che ha finalmente riportato in alto l'asticella qualitativa dei giochi basati sull'universo di Dragon Ball.

Lasciandovi alla visione del video, vi ricordiamo che Dragon Ball FighterZ è disponibile ora per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il titolo ha recentemente accolto i personaggi di Broly e Bardock all'interno del suo roster, facenti parte del primo dei DLC programmati. Alcuni indizi emersi in rete nelle scorse settimane avrebbero inoltre svelato l'identità dei prossimi lottatori che si aggiungeranno in futuro tramite il rilascio dei nuovi contenuti aggiuntivi. Per tutti gli altri dettagli su Dragon Ball FighterZ, vi rimandiamo alla nostra recensione.