Dragon Ball FighterZ: il nuovo trailer è dedicato a Androide 18

Il teaser mostra le principali abilità del personaggio e riassume brevemente la storia di Androide 18, da segnalare inoltre un cameo di Androide 17 nel trailer. Ricordiamo che Dragon Ball FighterZ sarà disponibile in Europa dal 26 gennaio su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam).

Recentemente, HORI ha annunciato la realizzazione di un Fighting Stick dedicato a Dragon Ball FighterZ, al momento però non è chiaro se l'Arcade Stick arriverà anche in Occidente o se resterà confinato al mercato giapponese.