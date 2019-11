Dragon Ball FighterZ: nuovo trailer dedicato a Broly di DB Super

Bandai Namco Games Europe ha pubblicato un nuovo trailer di Dragon Ball FighterZ dedicato ad uno dei prossimi lottatori del roster, ovvero Broly di Dragon Ball Super, in arrivo prossimamente come DLC.

Non esiste ancora purtroppo una data di uscita per questo pacchetto scaricabile, Broly è il sesto e ultimo lottatore del FighterZ Pass 2 che si aggiunger così a Jiren, Janemba, Videl, Goku Bambino (Dragon Ball GT) e Gogeta SSGSS. Di seguito le statistiche di Broly in Dragon Ball FighterZ:

Dragon Ball FighterZ - Broly DB Super

Facilità di utlizzo: S

Tecnica: C

Energia: SS

Velocità: C

Portata: SS

Potenza: SS

Broly sarà disponibile in forma base ma potrà trasformarsi in Super Saiyan utilizzando il Meteor Attack Gigantic Roar. Trovate il trailer in apertura della notizia mentre in calce sono disponibili alcuni screenshot di Dragon Ball Super Broly diffusi negli scorsi giorni dal publisher.

Come già detto, Broly chiuderà l'elenco dei personaggi del FighterZ Pass 2 di Dragon Ball FighterZ, al momento Bandai Namco non ha annunciato un FighterZ Pass 3 ma non è escluso che nuovi contenuti possano arrivare nel corso del 2020, considerando l'enorme successo riscosso dal picchiaduro di Arc System Works, capace di vendere oltre cinque milioni di copie in tutto il mondo dal lancio avvenuto a gennaio 2018.