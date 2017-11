ha quest'oggi pubblicato un nuovo video per, il nuovo picchiaduro in via di sviluppo presso gli studi diprevisto al lancio su PC, PS4 e Xbox One a gennaio.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, ci presenta C16, l'androide creato dal Dr. Gero che per la prima volta ha fatto la sua comparsa in Dragon Ball Z.

Lasciandovi alla visione del video, vi ricordiamo che Dragon Ball Fighterz arriverà in Europa su PC, PS4 e Xbox One il 26 gennaio 2018. HORI realizzerà un fighting stick dedicato al titolo di Arc System Works.